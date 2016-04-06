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29 jul 2026 Actualizado 07:23

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Barranquilla

Barranquilla iza bandera en su aniversario 203

Alcalde Alejandro Char llamó la atención de los barranquilleros a honrar a la ciudad con nuestro bello emblema.

(Prensa Alcaldía de Barranquilla.)

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Como preámbulo a la efemérides de la ciudad, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char izó la bandera en la rotonda que de la 17, que le da la bienvenida a los visitantes y despide a quienes salen de la ciudad.

“Desde mi primera administración quisimos que esto fuera un sitio simbólico y hoy muchos años después volvemos a izar esta hermosa bandera que nos representa ante Colombia y el mundo”, dijo el alcalde.

El alcalde invitó a los barranquilleros a levantar la bandera de la ciudad como muestra de agradecimiento a una ciudad que nos ha dado todo.

“Quiero que todos saquen su bandera, y se sientan orgullosos de su tierra, los invito a izarla frente a su casa y vivir los colores de Barranquilla en sus día, en su cumpleaños. Buscamos que todos vivan y sientan a Barranquilla en su celebración”, agregó Char.

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