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29 jul 2026 Actualizado 07:23

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Orden Público

Protestan por falta de médicos en Barranquilla

Los usuarios dicen que el Camino de Las Malvinas carece de planta eléctrica

(Caracol Radio Barranquilla.)

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Los manifestantes bloquearon la vía principal frente al Paso de Las Malvinas al sur de Barranquilla, al considerar que no hay personal médico para que reciban atención.

Según los usuarios, el servicio también ve afectado cuando no hay energía porque el centro asistencial carece de una planta eléctrica.

La IPS Universitaria de Antioquia, encargada de la administración de los hospitales en Barranquilla, indicó que se están tomando medidas para garantizar la continuidad de los servicios médicos.

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