Atlántico busca convertirse en el centro de inversiones del país

Según el mandatario atlanticense el departamento tiene todo para ser el centro de inversiones del país y como tal hay que venderlo y se está trabajando en ese sentido.

En tal sentido el gobernador aseguró que una buena oportunidad para que el departamento sea un atractivo para los inversionistas será la feria ExpoProbarranquilla a realizarse el 15 y 16 de abril.

“Vamos a tener durante dos días expertos en desarrollo económico, analistas de todo tipo de inversiones, es una feria importante que se ha hecho durante cuatro años consecutivos y queremos que se consolide”, indicó Verano.

Indicó que otro escenario beneficioso para el Atlántico llegará tras la firma del tratado de paz.

“Estamos en una etapa importante para el país y el Departamento, por eso la academia, los gremios y el sector público estamos analizando todas las posibilidades para sacar el mejor provecho. Ya hemos manifestado nuestro compromiso con el Gobierno Nacional y sabemos que el Atlántico será vital dentro de lo que se viene para Colombia con un escenario donde el conflicto armado sea cosa del pasado”, subrayó el Gobernador.