Atlántico busca convertirse en el centro de inversiones del país
La propuesta la hizo el gobernador Eduardo Verano, ante consejo directivo de Probarranquilla.
Según el mandatario atlanticense el departamento tiene todo para ser el centro de inversiones del país y como tal hay que venderlo y se está trabajando en ese sentido.
En tal sentido el gobernador aseguró que una buena oportunidad para que el departamento sea un atractivo para los inversionistas será la feria ExpoProbarranquilla a realizarse el 15 y 16 de abril.
“Vamos a tener durante dos días expertos en desarrollo económico, analistas de todo tipo de inversiones, es una feria importante que se ha hecho durante cuatro años consecutivos y queremos que se consolide”, indicó Verano.
Indicó que otro escenario beneficioso para el Atlántico llegará tras la firma del tratado de paz.
“Estamos en una etapa importante para el país y el Departamento, por eso la academia, los gremios y el sector público estamos analizando todas las posibilidades para sacar el mejor provecho. Ya hemos manifestado nuestro compromiso con el Gobierno Nacional y sabemos que el Atlántico será vital dentro de lo que se viene para Colombia con un escenario donde el conflicto armado sea cosa del pasado”, subrayó el Gobernador.