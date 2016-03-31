Colciencias destina $25 mil millones para investigación científica en Atlántico

Recursos por el orden de los 25 mil millones de pesos, procedentes del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías que serán utilizados en formación e investigación a través de doctorados y maestrías.

Así se desprende de comunicado de la oficina de comunicaciones de la Gobernación del Atlántico tras reunión sostenida entre el Gobernador Eduardo Verano, la directora de Colciencias, Yaneth Giha y la directora de Planeación departamental, Cecilia Arango.

Indica el comunicado que ya se inició la evaluación de varios proyectos de formación que pueden ser financiados por este fondo nacional los que estarán dirigidos al fortalecimiento institucional de las entidades territoriales, procesos educativos de primera infancia, programas de prevención en salud y procesos de desarrollo productivo.

El tema de formación será analizado por el departamento de Planeación a fin de que dichos proyectos hagan parte del plan de desarrollo.

“Esto permitirá una capacitación de alto nivel que beneficiará a, por lo menos, 220 maestrantes y profesionales en doctorados que serán seleccionados y becados mediante concurso de méritos con la condición de que transmitan a la comunidad los conocimientos adquiridos”, indica el comunicado.

En este orden de ideas, en el mes de abril se iniciarían las convocatorias dirigidas a funcionarios públicos, líderes comunitarios y docentes del departamento para invertir los recursos que se le asignaron al Departamento.