Tres playas del Atlántico fueron cerradas por fuertes vientos

Durante el puente de Semana Santa habrá 60 unidades de atención con salvavidas para vigilar a los bañistas.( Caracol Radio )

Barranquilla

Autoridades marítimas informaron que el fenómeno de un frente frio con brisas de más de 45 kilómetros por hora estará presente, al menos por 48 horas, en todo el litoral del Caribe colombiano; por lo que estarán cerradas las playas del sector de “El Capi”, el lado izquierdo del muelle y un sector del Malecón en el municipio de Puerto Colombia.

Héctor Castro, jefe operativo del Cuerpo de Bomberos de ese municipio, informó que durante el puente de Semana Santa habrá 60 unidades de atención con salvavidas para vigilar a los bañistas. Castro hizo un llamado a los visitantes a estar atentos a los menores en las playas.

Se espera la mayor concurrencia en las playas de Sabanilla, Pradomar, y los sectores menos erosionados de Salgar, donde los caseteros esperan una masiva asistencia.

En el Atlántico otras opciones de playa son Santa Verónica, Puerto Velero y Lomitarena.