Muere menor en enfrentamiento con la policía

Autoridades investigan los hechos donde un menor murió en un aparente caso de robo.( Caracol Radio )

Barranquilla

Un adolescente murió y otro resulto herido en hechos que se registraron este miércoles en el barrio Rebolo sur de Barranquilla, cuando al parecer participaban en el robo a un camión de gaseosa.

El comandante operativo de la policía Metropolitana de Barranquilla coronel José Palomino, señalo que los hechos se registraron cuando 4 individuos fueron sorprendidos en flagrancia registrándose una balacera que culminó con la muerte del menor.

“En estos sitios hay muchas limitaciones, los jóvenes no tienen fuente de empleo, no hay escenarios deportivos por lo que se ven abocados a este tipo de ilícitos”, sostuvo Palomino.

Trascendió que otro de los sujetos resulto con varias heridas a bala, mientras dos mas según informaron las autoridades se dieron a la huida.

Las armas utilizadas por los presuntos delincuentes fueron enviadas al laboratorio de balística para establecer si fueron utilizadas durante los hechos, indicó el oficial.