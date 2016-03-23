El 27 de de marzo entra en operación comercial Termoflores

Albarracín agregó que del contacto con el personal de Termoflores, la última información es que la máquina que estaba en mantenimiento ya entró en pruebas, e informó que el domingo 27 de marzo la generadora térmica entrará en operación comercial.( Prensa Superservicios )

Barranquilla

El delegado para energía y gas de la superintendencia de servicios públicos, Rafael Albarracín entregó un informe después de la visita realizada a Tebsa en Barranquilla, en el que aseguró que se evidenció que la planta operativamente continua generando energía, y que cuenta con un stock de repuestos para atender eventualidades.

Para la generación nacional Tebsa genera el 10% de los 20 gigavatios/hora, lo que representa algo de tranquilidad frente a las amenazas de Racionamiento o apagones.

Albarracín agregó que del contacto con el personal de Termoflores, la última información es que la máquina que estaba en mantenimiento ya entró en pruebas, e informó que el domingo 27 de marzo la generadora térmica entrará en operación comercial

La Superintendencia anunció que continuará visitas periódicas a las centrales de generación de energía. Térmica e hidráulica, para prevenir inconvenientes en el estado tan sensible en el que se encuentra el país en este sentido.

En cuanto al ahorro de energía, Albarracín dijo que se vigilará la demanda e Invita a barranquilleros y colombianos en general a bajarle al consumo en las casas y negocios.



