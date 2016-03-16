Superintendencia evalúa emergencia eléctrica en Barranquilla

Barranquilla

Una comisión de La Superintendencia de Servicios Públicos encabezada por el delegado de energía y gas Rafael Albarracín, estuvo este miércoles en Barranquilla para evaluar lo que sucede con el servicio eléctrico en Barranquilla.

Según reportó la gerente de la empresa Electricaribe, Betty García, ayer se reportaron más de 700 daños en la ciudad, por lo que se ha aumentado el número de operarios para atender a los usuarios.

La funcionaria dijo que la empresa evalúa los factores que pudieron generar las fallas que se han reportado en las últimas 48 horas y que cuando se tenga un informe técnico se entregará la la opinión pública. Se informó que en este momento todos los circuitos operan con normalidad.

No obstante, oyentes han reportado a través del whatsApp de Caracol Barranquilla que hay dos edificios en el sector de Tabor (norte) y sectores del Silencio (sur) que estaban sin energía al iniciar el día miércoles.

La comisión de la Superintendencia se reunió con autoridades locales a la espera de un informe de Electricaribe para evaluar si se inicia una investigación por esta emergencia.