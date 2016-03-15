Barranquilla está cansada de Electricaribe: Alcalde

Barranquilla

Después de una mañana convulsionada con protestas, bloqueo de vías y quema de llantas en diferentes puntos de Barranquilla por cortes en la energía eléctrica de hasta 72 horas, el alcalde Alejandro Char expresó enérgicamente su descontento por lo que él llama un mal servicio de la empresa Electricaribe.

En su acostumbrado lenguaje coloquial Char se sumó a la protesta airada de varios sectores de la ciudad que salió a las calles: “estamos ‘mamados’, Electricaribe tiene que ponerse las pilas, tiene que cumplirle a los barranquilleros y al Caribe colombiano” y agregó que esta compleja situación se resuelve “teniendo muchas más brigadas, reparando más, limpiando las redes, de tal manera que si hay brisas; si hay humedad o no hay humedad no haya corto circuito y no se caigan los ‘benditos’ fusibles”

El mandatario distrital solicitó una intervención inmediata del gobierno nacional ante la grave crisis energética que vive la ciudad, a la vez que manifestó que está de acuerdo con el impulso a la generación de energía alternativa, pero que sería una solución a mediano y largo plazo.