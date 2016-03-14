Policía incauta $7 millones, armas y droga en cárceles de la Costa

En el operativo también se decomisaron 3 kilos y medio de marihuana, más de un kilo de cocaína, 274 armas de fuego que estaban camufladas en una biblioteca, donde a su vez guardaban los celulares.( Archivo Caracol Radio )

Barranquilla

En el marco de la operación “Demoledor” que adelantó el Gaula de los departamentos de Atlántico , Bolívar y Magdalena, en coordinación con el Inpec, se requisaron a 6 mil 229 internos y se hallaron 620 teléfonos celulares , 470 sincard, $7 millones .

En el operativo también se decomisaron 3 kilos y medio de marihuana, más de un kilo de cocaína, 274 armas de fuego que estaban camufladas en una biblioteca, donde a su vez guardaban los celulares.

El coronel Juan Carlos Nieto comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señalo que se le dio traslado a la fiscalía con el propósito que el organismo haga las investigaciones correspondientes.

“En el mismo operativo se capturaron a dos personas involucradas con el tráfico de estupefacientes”, sostuvo el oficial.

Nieto aseguro, que los controles en el interior de las cárceles permite reducir el flagelo de la extorsión.