Policía incauta $7 millones, armas y droga en cárceles de la Costa
En la inspección también se incautó, droga y dos personas fueron capturadas.
Barranquilla
En el marco de la operación “Demoledor” que adelantó el Gaula de los departamentos de Atlántico , Bolívar y Magdalena, en coordinación con el Inpec, se requisaron a 6 mil 229 internos y se hallaron 620 teléfonos celulares , 470 sincard, $7 millones .
En el operativo también se decomisaron 3 kilos y medio de marihuana, más de un kilo de cocaína, 274 armas de fuego que estaban camufladas en una biblioteca, donde a su vez guardaban los celulares.
El coronel Juan Carlos Nieto comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señalo que se le dio traslado a la fiscalía con el propósito que el organismo haga las investigaciones correspondientes.
“En el mismo operativo se capturaron a dos personas involucradas con el tráfico de estupefacientes”, sostuvo el oficial.
Nieto aseguro, que los controles en el interior de las cárceles permite reducir el flagelo de la extorsión.