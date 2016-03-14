Pico y placa en tiendas de Barranquilla para ahorrar energía
Comerciantes de Barranquilla apagan equipos por horas para disminuir consumo.
Barranquilla
Los tenderos y propietarios de pequeños establecimientos comerciantes de Barranquilla, comenzaron a implementar pico y placa para ahorrar energía: Si un tendero tiene cuatro refrigeradores, apaga dos por varias horas para garantizar el ahorro.
Orlando Jiménez, Presidente del gremio aseguró que se esta forma esperan ahorrar hasta un 30% de energía. Los tenderos también han definido que durante dos horas en la noche, entre 8 y 10 apagan los equipos de mayor consumo, para contribuir al ahorro.
Por su parte, Rosmery Quintero, presidente de Acopi, el gremio de pequeños empresarios, dijo que se vienen realizando esfuerzos dirigidos a disminuir el consumo en 2.5 horas en promedio. Para ello, algunas empresas han disminuido el consumo de aires y en otros casos se utilizan plantas para ahorrar.
La dirigente gremial dijo que esta semana se evaluará la posibilidad de establecer cambios de horarios y en algunos casos adelantar la hora de ingreso para disminuir consumo de horas de mayor demanda.