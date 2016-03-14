Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 07:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente

Pico y placa en tiendas de Barranquilla para ahorrar energía

Comerciantes de Barranquilla apagan equipos por horas para disminuir consumo.

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

Los tenderos y propietarios de pequeños establecimientos comerciantes de Barranquilla, comenzaron a implementar pico y placa para ahorrar energía: Si un tendero tiene cuatro refrigeradores, apaga dos por varias horas para garantizar el ahorro.

 Orlando Jiménez, Presidente del gremio aseguró que se esta forma esperan ahorrar hasta un 30% de energía. Los tenderos también han definido que durante dos horas en la noche, entre 8 y 10 apagan los equipos de mayor consumo, para contribuir al ahorro.

 Por su parte, Rosmery Quintero, presidente de Acopi, el gremio de pequeños empresarios, dijo que se vienen realizando esfuerzos dirigidos a disminuir el consumo en 2.5 horas en promedio. Para ello, algunas empresas han disminuido el consumo de aires y en otros casos se utilizan plantas para ahorrar.

 La dirigente gremial dijo que esta semana se evaluará la posibilidad de establecer cambios de horarios y en algunos casos adelantar la hora de ingreso para disminuir consumo de horas de mayor demanda.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir