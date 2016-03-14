Encuentran un cráneo humano, en el suroriente de Barranquilla

En las dependencias del Instituto de Medicina Legal, permanece el cráneo ( Caracol Barranquilla )

Barranquilla

Alojado en el sistema de rejilla de una estación que reciben las aguas residuales en el sector del Boliche, fue encontrado un cráneo humano.

Se presume que el miembro fue tirado en un manhjol y llegó hasta la estación arrastrado por las aguas.

El cráneo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para su estudio.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el hallazgo.

Con éste son 10 los hallazgos de miembros humanos encontrados en Barranquilla en los tres últimos años.

Noticia en desarrollo…