Inician trabajos en zonas aledañas al Muelle de Puerto Colombia

Recursos por el orden de los 8 mil millones de pesos serán invertidos en zonas aledañas al muelle de Puerto Colombia para estabilizar las playas en esta zona costera.

A propósito de los 60 metros de la que colapsó el pasado viernes. Para muchos esto significa el fin del sitio por donde llegó el desarrollo, pero además uno de los lugares más visitado de la localidad porteña.

Según el secretario de turismo del municipio, Saúl Leiva, los trabajos se iniciaran este lunes “las obras contemplan un enrocado en la margen izquierda del Muelle con 150 metros lineales y después un espolón semi-sumergible en el lado derecho de la estructura”.

Además se contempla el relleno con arena de unos 25 metros para completar las fases que se han previsto para la recuperación de esta zona, sostuvo Leyva.

Adicional a los recursos que tiene la administración departamental, el ministerio de cultura también dispone de $1.500 millones para los trabajos.