Defensoría encontró 16 niños con desnutrición en sur del Atlántico
Se solicitó a Bienestar Familiar atención inmediata a los infantes.
Barranquilla
En el corregimiento de Pita, en Repelón, sur del departamento, la defensoría detectó estos 16 niños que presentaban condiciones de desnutrición, vómitos y problemas digestivos.
La Defensora Gloria Lamus solicitó a la Secretaría de Salud del departamento y al Bienestar Familiar para que se defina un plan de atención inmediata para estos niños
La búsqueda de los niños con desnutrición en el Atlántico se amplió a otras poblaciones como Santa Lucia, Luruaco y Sabanalarga.
La secretaría de salud de la Gobernación adoptó un plan de choque, con visita de médicos a la zona luego de conocer la denuncia de la defensoría.
Se pudo establecer que cuatro niños vienen recibiendo atención en hogares de bienestar familiar, según informó la representante del Ministerio Público.