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29 jul 2026 Actualizado 07:22

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Salud y bienestar

Defensoría encontró 16 niños con desnutrición en sur del Atlántico

Se solicitó a Bienestar Familiar atención inmediata a los infantes.

La Defensora Gloria Lamus solicitó a la Secretaría de Salud del departamento y al Bienestar Familiar para que se defina un plan de atención inmediata para estos niños.

La Defensora Gloria Lamus solicitó a la Secretaría de Salud del departamento y al Bienestar Familiar para que se defina un plan de atención inmediata para estos niños.(Foto Caracol Radio)

La Defensora Gloria Lamus solicitó a la Secretaría de Salud del departamento y al Bienestar Familiar para que se defina un plan de atención inmediata para estos niños.
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En el corregimiento de Pita, en Repelón, sur del departamento, la defensoría detectó estos 16 niños que presentaban condiciones de desnutrición, vómitos y problemas digestivos.

La Defensora Gloria Lamus solicitó a la Secretaría de Salud del departamento y al Bienestar Familiar para que se defina un plan de atención inmediata para estos niños

La búsqueda de los niños con desnutrición en el Atlántico se amplió a otras poblaciones como Santa Lucia, Luruaco y Sabanalarga.

La secretaría de salud de la Gobernación adoptó un plan de choque, con visita de médicos a la zona luego de conocer la denuncia de la defensoría.

Se pudo establecer que cuatro niños vienen recibiendo atención en hogares de bienestar familiar, según informó la representante del Ministerio Público.

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