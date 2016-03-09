Anuncian $1.000 millones para cuerpos de bomberos de Atlántico

De manera articulada trabajan la Gobernación del Atlántico y la Corporación Autónoma Regional (CRA) en la conformación de brigadas, capacitación y dotación de equipos para fortalecer el cuerpo de bomberos en varios municipios del Departamento.

El Departamento estima un presupuesto de 800 millones de pesos para garantizar la operatividad de los cuerpos de bomberos en las diferentes poblaciones y la CRA aportará 200 millones.

El subsecretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento, Edinson Palma Jiménez, dijo que esta gestión favorecerá los cuerpos de bomberos deSoledad, Sabanagrande, Sabanalarga, Malambo, Puerto Colombia y Baranoa, entre otros.

“Para una mejor prestación de la actividad bomberil es necesario contar con una capacitación, como también la dotación de equipos, vehículos y herramientas”, resaltó Palma Jiménez.

Hizo un llamado a los alcaldes para que suscriban lo más pronto posible los respectivos convenios con el cuerpo de bombero para que puedan atender las emergencias dentro de su respectiva jurisdicción.

Consideró necesario continuar con la conformación de nuevos cuerpo de bomberos en sitios estratégicos del Atlántico como la zona sur y la oriental.

En el caso del municipio de Baranoa donde recientemente se conformó el cuerpo de bomberos se le ha venido entregando algunos equipos como bombas de espalda y de protección personal con recursos del Departamento.

“Se requiere que el alcalde de Baranoa suscriba el acta de inicio de la obra de construcción de la estación para que allí funcione la parte administrativa y operativa, y así garantizar la presencia de los voluntarios las 24 horas del día para atender cualquier emergencia”.