''Problemática de internos debe ser atendida por Comisión de Régimen Penitenciario''
Según la defensora regional del pueblo,en la cárcel de Sabanalarga también hay reclusos padeciendo problemas serios de salud.
Barranquilla
Un llamado tanto a la administración distrital como a la departamental, hizo la defensora del pueblo Gloria Lamus, ante la delicada situación de salud que viven los presos de la cárcel la Modelo, el Bosque y Sabanalarga.
La funcionaria señalo que solicito al secretario de gobierno distrital convocar a la Comisión de Inspección y Seguimiento del Régimen penitenciario, en la que participan procuraduría, defensoría, distrito y directores de las cárceles.,
“Allí en el seno de este organismo debe ventilarse la precaria situación que viven hoy los reclusos de estos centros carcelarios y buscarle una salida rápida a la atención en salud, que en este momento no se está prestando”. Afirmó.
Agregó Lamus, que ya se hizo la gestión ante la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, que es el encargado de revisar los contratos y suministros al sector carcelario.
Luego de su visita a las cárceles la defensora sostuvo que la situación que se percibe en las cárceles es deplorable y muy delicada por cuanto hay internos con enfermedades de trasmisión sexual, tuberculosis y problemas psiquiátricos entre otras.