''Problemática de internos debe ser atendida por Comisión de Régimen Penitenciario''

Barranquilla

Un llamado tanto a la administración distrital como a la departamental, hizo la defensora del pueblo Gloria Lamus, ante la delicada situación de salud que viven los presos de la cárcel la Modelo, el Bosque y Sabanalarga.

La funcionaria señalo que solicito al secretario de gobierno distrital convocar a la Comisión de Inspección y Seguimiento del Régimen penitenciario, en la que participan procuraduría, defensoría, distrito y directores de las cárceles.,

“Allí en el seno de este organismo debe ventilarse la precaria situación que viven hoy los reclusos de estos centros carcelarios y buscarle una salida rápida a la atención en salud, que en este momento no se está prestando”. Afirmó.

Agregó Lamus, que ya se hizo la gestión ante la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, que es el encargado de revisar los contratos y suministros al sector carcelario.

Luego de su visita a las cárceles la defensora sostuvo que la situación que se percibe en las cárceles es deplorable y muy delicada por cuanto hay internos con enfermedades de trasmisión sexual, tuberculosis y problemas psiquiátricos entre otras.