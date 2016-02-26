Nuevas protestas y bloqueos en Barranquilla por fallas en el servicio de energía

Protestas en Barranquilla por falla en el servicio de energía ( Caracol Radio Barranquilla )

Barranquilla

Así le pasó a los vecinos de la calle 71 con carrera 38 que bloquearon y quemaron árboles en la vía para protestar porque según afirman tenían 12 horas sin el servicio y la empresa Electricaribe no había enviado a los operarios.

Las quejas vienen en aumento en diferentes sectores por daños en electrodomésticos por las constantes fluctuaciones.

Por su parte los comerciantes del centro de la ciudad, están desesperados porque les ha tocado volver a las plantas eléctricas y el abanico de mano por los constantes y prolongados apagones, según expresó Dina Pardo, directora de Asocentro.

Mientras tanto la empresa informa que han aumentado las brigadas para disminuir los tiempos de espera de los usuarios cuando se presentar las fallas en el servicio de energía.