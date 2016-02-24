Dos niñas Wayúu murieron, una en Barranquilla y otra Amou de Manaure

En la Ranchería Amou, ubicada a 31 kilómetros de la vía Riohacha Maicao y 5 kilómetros más trocha a dentro, la pareja conformada por Alfredo Epiayú y María Epinayú, dieron a conocer la muerte de su hija, Kelly Epiayú Epinayú, de 12 meses de edad, hecho ocurrido el lunes 22 de febrero.

De acuerdo a Yenis Epiayú, tía de la menor fallecida, Kelly, presentaba un cuadro de fiebre, vómito, diarrea, una pronunciada barriga y desnutrición proteica severa.

De otro lado el personero de Barranquilla, Jaime San Juan, dio a conocer la muerte de Diana Epiayú, de 18 meses de nacida, que murió el martes 23 de febrero en la clínica de la Costa de Barranquilla, había sido trasladada el 5 de enero en delicado estado de salud asociado a la desnutrición desde la comunidad indígena de Atachonka rural del municipio de Manaure. Diana Epiayú, estaba afiliada a la Eps Comfaguajira.

La niña tenía problemas de sepsia de origen pulmonar, neumonía, bronquiolitis obliterante, desnutrición proteica calórica severa, postoperatoria de fibrobroncoscopia lo que termino con la vida de la menor.

Diana Epiayú, es el cuarto niño indígena Wayúu que muere en una clínica de Barranquilla; la número 9 de la cuenta oficial de la Secretaría de Salud Departamental y la 16 del sub registro que lleva la Red de Veeduría y los líderes Wayúu de La Guajira en lo corrido del presente año.