Fuertes brisas causan emergencia en Barranquilla y otros municipios de Atlántico

Barranquilla

Al menos diez barrios de Barranquilla y Soledad quedaron sin servicio de energía eléctrica cuando las fuertes brisas derribaron cables que afectaron dos circuitos del sistema, según reportó la empresa Electricaribe.

Las fuertes brisas que por estos días azotan esta parte del litoral Caribe se han intensificado entre la noche del jueves y las primeras horas de la mañana del viernes ocasionando además caídas de techos, cubiertas y estructuras de edificios en construcción entre otras dejando varias familias y locales comerciales afectados.

Aunque los cuerpos de socorro no habían entregado un consolidado de los daños y emergencias atendidas, oyentes de Caracol Radio se han comunicado con nuestras líneas y la unidad móvil ha estado en los lugares reportados y se ha comprobado que tal situación se ha presentado.

En el barrio Bellavista, del municipio de Malambo, un árbol cayó encima de una vivienda destruyendo varias paredes del inmueble.

“Las fueres brisas arrancaron el árbol de raíz, y solamente lo sostiene una pared, ya se cayeron varias tejas del techo de casa”, afirmó Aldo Manga, residente del sector, “estamos a la espera que el cuerpo de bomberos haga presencia y evitar que el daño sea mayor”, puntualizó.

En el costero corregimiento de Salgar, jurisdicción de Puerto Colombia, la cubierta de una fundación que atiende a menores en proceso de resocialización, también cedió ante las fuertes brisas.

Al norte de Barranquilla el muro de una construcción se vino encima de un parqueadero causando serias averías a dos vehículos que se encontraban en el lugar.