Asalto a carro de valores deja un guarda de seguridad muerto

Barranquilla

Varios delincuentes en moto y carro interceptaron un carro de valores de la empresa TVS que disponía cargar dinero en un cajero ubicado en un supermercado en la calle 72 con 60, al norte de la ciudad.

Uno de los guardas de la empresa de valores, identificado como Jesús Jiménez Subiría, opuso resistencia y se enfrentó a los delincuentes recibiendo dos disparos en la cabeza. Mal herido, el hombre fue trasladado a una clínica cercana al lugar de los hechos, donde murió cuando era atendido.

El hecho se registró en horas de la mañana de este viernes cuando la Policía desplegó un operativo a lo largo de la ciudad para tratar de dar con los responsables del hecho.

Las autoridades no dieron a conocer el monto de lo hurtado por los antisociales, al parecer cinco, quienes huyeron en varios vehículos.