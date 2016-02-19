Alerta por fuertes vientos en la Costa

Estragos del fuerte oleaje en las playas de Salgar en el Área Metropolitana de Barranquilla( Caracol Radio )

Barranquilla

Un frente estacionario está generando los vientos de 60 kilómetros por hora, que afectan las costas de los departamentos del Atlántico, Bolívar y Magdalena con gigantesca olas.

En Barranquilla se reportan varias emergencias como caída de postes, árboles y estructuras en edificios en construcción.

Según el reporte del Centro de Investigaciones Oceanográficas, este fenómeno origina olas hasta de 3.5 metros.

Los vientos se prolongarán por 48 horas en amplia zona del litoral caribe.

En la capital del Atlántico, las fuertes brisas levantaron las tejas de una construcción ubicada al lado de la Universidad Libre en la Localidad Norte Centro Histórico, por lo que fue necesario evacuar a los estudiantes de la institución.

Un muro de un edificio en construcción fue tumbado por los vientos, el estruendo generó pánico en un sector del norte de la ciudad.

En el centro del Municipio de Soledad en el Área Metropolitana los vientos tumbaron varios avisos y redes del servicio de energía.

El organismo de socorro de Soledad igualmente reportó la caída de árboles y varios incendios forestales.

Los bomberos se quejaron porque la empresa Electricaribe demora hasta tres horas con el fin de atender las emergencias presentadas en las últimas por las intensas brisas.