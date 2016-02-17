Inició campaña de jugadores del Junior en favor de niños de La Guajira

La meta son siete toneladas de alimentos y 180 millones de pesos.( @Alcaldiabquilla )

Barranquilla

En dos importantes centros comerciales de la ciudad de Barranquilla los jugadores del equipo Junior iniciaron la recolección de alimentos no perecederos para llevar a las familias del departamento de La Guajira, que más necesidades pasan por la falta de comida.

La primera jornada iniciada el mediodía de este miércoles tuvo la acogida esperada. Cada donante recibe a cambio una foto con los jugadores o un autógrafo si lo desean.

La meta es recaudar siete toneladas de alimentos, una por cada estrella obtenida a lo largo de la historia del equipo, y 180 millones de pesos para la construcción de un pozo en la Alta Guajira

La campaña que se extenderá a otros puntos del departamento, como centros, parques y colegios se trasladará el fin de semana al estadio Roberto Meléndez, donde el equipo rojiblanco recibirá la visita del Deportivo Pasto, en horas de la noche del sábado.