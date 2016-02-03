Capitanía de Puerto ordenó a buque 'Agatis' Zarpar a puerto de Panamá

Barranquilla

La Autoridad Marítima Nacional se permite informar a la ciudadanía en general y en especial al gremio marítimo, sobre la situación de la motonave ‘Agatis’ de bandera Panameña, representada por la agencia marítima BMA, y que se encuentra en zona de fondeo oficial ‘Delta’ a dos millas náuticas de Bocas de Ceniza.

En algunos de los apartes del comunicado la Dimar, señala que desde el 29 de enero de 2016, la motonave se encuentra abastecida con víveres para 20 días, 22 toneladas de agua, 12 toneladas de combustible diesel marino, cuatro cartas de navegación, dos correas de repuesto para el compresor de aire y un botiquín con medicamentos básicos.

El buque permanece en aguas colombianas desde el pasado mes de noviembre cuando atracó en una instalación portuaria para descargar materia prima, y al finalizar esta operación procedió a zona de fondeo exterior para esperar instrucciones de su armador – Compañía Operadora.

Ante la situación presentada y el tiempo de permanencia de la motonave en zona de fondeo, la Capitanía de Puerto procedió a ordenar a la agencia marítima BMA, que aprovisionara de manera inmediata a la motonave como mínimo para treinta días más, de igual manera se informó a la Autoridad Marítima de Panamá, en su calidad de Estado de abanderamiento

Así las cosas, la motonave desde el punto de vista náutico, técnico y operacional, se encuentra lista para hacerse a la mar y cubrir máximo 20 horas de navegación costanera, que la separan de puerto ‘Cristóbal’ en la República de Panamá, por lo que se expidió la autorización de zarpe.

La Dirección General Marítima ha dado instrucciones a las Estaciones de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima del Caribe, para realizar control y seguimiento al desplazamiento de la nave ‘Agatis’ en su ruta hacia Panamá, con el fin de incrementar la seguridad de la tripulación y de la motonave.

No obstante a lo anterior, el Capitán de la motonave “Agatis”, se ha negado a partir sin que exista una razón de seguridad que se lo impida.

Añade el comunicado que la nave una vez llegó a territorio colombiano, atracó en una instalación portuaria para descargar materia prima, y al finalizar esta operación procedió a zona de fondeo exterior para esperar instrucciones de su armador – Compañía Operadora.

Estando en la zona de fondeo exterior se recibió información de la agencia marítima, que indicaba que el capitán de la motonave y la tripulación no habían recibido el pago de sus salarios en los últimos meses por parte de los armadores y/o propietarios. Así mismo, informó que los armadores y/o propietarios no respondían a sus llamados y que la motonave contaba con alimentos y agua potable hasta el 31 de diciembre de 2015.

Ante la situación presentada y el tiempo de permanencia de la motonave en zona de fondeo, la Capitanía de Puerto procedió a ordenar a la agencia marítima BMA, que aprovisionara de manera inmediata a la motonave como mínimo para treinta días más, de igual manera se informó a la Autoridad Marítima de Panamá, en su calidad de Estado de abanderamiento.

El 30 de diciembre de 2015, la agencia marítima aprovisionó a la motonave ‘Agatis’ y el día 05 de enero de 2016, arribó el inspector de bandera de Panamá, quien realizó inspección a la embarcación, concluyendo que la misma podía técnicamente hacerse a la mar.

Por otra parte, el día 21 de enero de 2016, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, profirió fallo de tutela ordenando a la Agencia Marítima, entre otros, el suministro de todo lo necesario para la tripulación, con el fin de que la motonave ‘Agatis’ estuviera lista para partir hacia Panamá, con su respectivo permiso de zarpe, a más tardar el día 31 de enero del presente año.