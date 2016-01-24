En Barranquilla las finanzas públicas “están súper”:Char

Cuando se le pregunta al alcalde Alejandro Char por las finanzas públicas de la ciudad, no puede ocultar su satisfacción y lo expresa en su característico lenguaje: “las finanzas de Barranquilla están súper!”

En los últimos días la agencia Fitch Ratings informó de una calificación AA para la ciudad, señalando que el distrito “tiene importancia económica en el país, debido a su ubicación geográfica, la vocación industrial, comercial y de servicios, así como el potencial de desarrollo que existe con proyectos de orden regional y nacional.

La Secretaría de Hacienda distrital afirmó en un comunicado que este tipo de reconocimientos se hacen públicos en los mercados financieros a nivel nacional e internacional, y sirven para que inversionistas locales, regionales e internacionales fijen a Barranquilla como destino para sus negocios y operaciones.

Esta es la tercera calificación que ha recibido la administración pública en los últimos años. El año anterior, la misma firma había calificado con AA con perspectiva estable; en junio del 2015, la firma BRC había confirmado la calificación.

El secretario de Hacienda, Raúl Lacouture afirma: “vamos en la senda correcta, estos resultados nos comprometen a seguir trabajando de manera responsable por la salud financiera del Distrito. Hoy, como lo era hace apenas 10 años, no es utópico pensar en estar calificados en AAA. Continuaremos apuntado hacia ese propósito ligado a la construcción de una ciudad más justa y equitativa, una ciudad que sea Capital de Vida”.

La pasada administración, a cargo de Elsa Noguera, ratificó que la ciudad continuaría en ley 550 con la asesoría del Ministerio de Hacienda, al tiempo que se anunció una reforma tributaria y el concejo distrital aprobó un nuevo impuesto a la telefonía móvil y fija. El Concejo Distrital ha mostrado un respaldo total a las iniciativas de fijar impuestos en la ciudad, el presidente del cabildo, Juan Carlos Ospino, ha dicho que “Barranquilla ha hecho un esfuerzo en sanear sus finanzas, en pagar sus deudas, en manejar una gestión eficiente de los recursos, sin embargo, se sigue con deudas y en ley 550, por lo que hay que seguir trabajado por un mejor recaudo, porque mayor recaudo significa mayor inversión”.

Laura Cepeda, directora ejecutiva de la Fundación para el desarrollo del Caribe (Fundesarrollo), una corporación creada por empresas privadas de la costa y dedicada a adelantar investigaciones de carácter económico y social, considera que el distrito de Barranquilla logró fortalecer sus ingresos propios durante los últimos 4 años y también mejoró sus gastos de inversión; sin embargo recomienda a la administración distrital estar alerta e implementar austeridad en el gasto, argumentando que en los primeros dos años de la alcaldía de Alejandro Char los ingresos propios no crecerán de la misma manera que los años anteriores.

Por otro lado, según datos de Fundesarrollo en materia de comercio exterior, con el alza del dólar se han incrementado los precios de los insumos que se utilizan parta producir los bienes que se exportan; Además con la caída en los precios del petróleo sufren las finanzas nacionales, lo que indica que la cofinanciación de grandes obras en Barranquilla se verá bastante afectada, sin olvidar el crecimiento moderado que se espera para este año en el país.

El experto en finanzas Jairo Parada, economista de la Universidad del Atlántico con estudios doctorales de la Pennsylvania State University y profesor de la Universidad del Norte, dice que se debe reconocer que en las últimas administraciones de Barranquilla el manejo de las finanzas públicas ha mejorado bastante.

Según Parada es preocupante la falta de información disponible para poder tener un panorama claro, así como la aprobación de un impuesto a la telefonía, lo que le parece una medida totalmente anticompetitiva para una ciudad que pretende estar en un lugar atractivo para venderse a nivel nacional.

Al economista Parada le asalta el interrogante “¿si las finanzas públicas van tan bien en Barranquilla, por qué están tratando de colocar tantos impuestos?” además la información que el experto maneja sobre los pasivos corrientes de la ciudad en años anteriores es, según él, muy triste, e insiste en que los reportes de la alcaldía están muy atrasados, apenas el último que se conoce es del 2014, por lo que desconoce cómo cerraron los pasivos a diciembre de 2015.

También le preocupa cuando el nuevo alcalde anuncia un plan de desarrollo por una cuantía que, según el experto no se corresponde a las cifras de ciudad. Para el investigador, un plan de desarrollo de 16 billones de pesos está muy “inflado”, y agregó que “estamos viviendo una coyuntura muy difícil y hay mucha preocupación también sobre cómo se va a desenvolver la economía del país. Hay una situación mundial complicada por la caídas de las divisas en china, hay temores de que haya una recesión mundial, porque la caída del petróleo genera un proceso de mayor elevación del dólar frente al peso y esto afecta las finanzas públicas y está golpeando fuertemente las importaciones del país”.

Según Parada, Alejandro Char “debe insistir en la parte social, pero muy seriamente en temas de como generación de empleo, movilidad, pero sobre todo, se debe revisar el hecho de que la ciudad está llena de concesiones hacia el sector privado que son supremamente onerosas; el experto estima que en concesiones se le escapan al distrito unos 190.000 millones de pesos al año, por lo que no se puede seguir evadiendo este tema, “se tiene que discutir el hecho de implementar más impuestos y sin embargo mantener las actuales concesiones” dijo Parada.