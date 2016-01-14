Incendio en el mercado de Sabanalarga

Las llamas consumen el techo del mercado de Sabanalarga( Cortesía, Bomberos Sabanalarga )

Barranquilla

Un granadero y tres locales fueron consumidos por el fuego durante un incendio registrado en la medianoche de este jueves en el Municipio de Sabanalarga al centro del Atlántico.

Según el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Sabanalarga, Carlos Mastrodomenico, las llamas alcanzaron tres metros de altura y existía el peligro que se extendiera a otros negocios.

El fuego fue controlado, después de tres horas de trabajo de los bomberos de Sabanalarga con el apoyo de Malambo, Soledad y Campo de la Cruz.

Hasta el momento no sabe que pudo originar el fuego, según las autoridades.

Durante la emergencia no presentaron heridos.