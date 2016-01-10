Policía mitiga falta de agua en municipios

Carrotanque de la Policía entregando agua en Puerto Giraldo( Foto, prensa de la Policía Atlántico )

Barranquilla

La Policía del Atlántico surte de agua con carrotanques a los habitantes de los corregimientos afectos por el desabastecimiento del líquido por la sequía.

El Comandante del Tercer Distrito de la Policía del Atlántico mayor José Eduardo Gómez dijo que están abasteciendo de agua a los habitantes de los corregimientos de Bohórquez y Puerto Giraldo en jurisdicción de los Municipios de Campo de la Cruz y Ponedera al sur del Departamento.

El oficial destacó que el propósito de la Policía es atender las zonas más afectadas por la sequía a raíz del fenómeno de El Niño.

El corregimiento de Puerto Giraldo es uno de los más golpeados por la falta de agua, cuando en el cauce del río Magdalena se han formado inmensas islas, debido a que bajaron los niveles.