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07 jul 2026 Actualizado 11:23

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Economía

Delta Airlines inaugura este sábado ruta Atlanta - Cartagena

También entra en operación el vuelo Atlanta - Medellín

(Delta Airlines)

Cartagena
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Cartagena de Indias

Este sábado 19 de diciembre a la una de la tarde e la aerolínea norteamericana Delta Airlines realizará su vuelo inaugural Atlanta Cartagena de Indias Atlanta, abriendo el abanico de posibilidades en conexiones entre Colombia y Estados Unidos.

Son en total dos rutas para conectar la ciudad de EE.UU. con Medellín y Cartagena, como parte de un proceso de expansión en América Latina y el Caribe.

El viaje desde y hacia Medellín se realizará en un avión Boeing 737-700 de 124 asientos en un vuelo diario, mientras que a Cartagena se hará uso de una aeronave Boeing 737-800 de 160 asientos los miércoles, sábados y domingos.

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