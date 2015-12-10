En parcelas vecinas permanecen desalojados del Tamarindo

Barranquilla

En parcelas vecinas permanecen las 7 familias desalojadas hoy del predio el Tamarindo, en una diligencia que se adelantó en las últimas horas, por una orden judicial.

Norman Valdomino, secretaria de Asotranscampos, dijo a Caracol Radio, que les sorprendió la orden de desalojo por que el pasado mes de octubre se había llegado a un Acuerdo con la Oficina de la Unidad de Victimas a nivel nacional, para entregarles alguna solución de vivienda.

“Esperábamos una respuesta de la Oficina, sin embargo nunca llego, pero si se hizo efectivo el desalojo, inicialmente sacaron a unas 35 personas, pero este procedimiento continua, porque son 44 familias las que habitan esta zona”, dijo la agremiada.

“Estas personas no tienen para dónde ir, no tienen a donde llevar sus animales, los sacan y no les ofrecen ninguna alternativa, son desplazados”, sostuvo.

El predio el Tamarindo ubicado en la vía a la Cordialidad en inmediaciones del municipio de Galapa, ha sido objeto de disputa por más de 20 años, según expresan algunos residentes del sector.

Al parecer el terreno, estaría destinado a zona industrial de acuerdo a lo manifestado por los afectados.