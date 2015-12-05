Hoteles Marriott, anuncia plan de apertura

Barranquilla

Marriott International, anunció este viernes planes para la apertura de un Hotel de 198 habitaciones, en Colombia en la ciudad de Barranquilla.

Este hotel representará la cuarta propiedad de la marca Marriott Hoteles en el país.

"Estamos encantados de anunciar este emocionante proyecto en Colombia y la introducción de nuestra marca en esta ciudad", afirmó Tim Sheldon, presidente del Caribe y América Latina de Marriott International.

"El crecimiento económico sostenido del país ha dado lugar a una creciente clase media con ganas de viajar a nuevos lugares y hacer negocios a nivel nacional e internacional, creando la necesidad de alojamiento de alta calidad y proporcionando grandes oportunidades para el crecimiento de nuestras marcas entre esas Marriott Hotels".

"Tras el éxito de nuestra marca de hoteles Marriott en Bogotá y Cali, estamos muy contentos de introducir esta marca en más mercados dentro de este maravilloso y vibrante país.", afirmó Laurent de Kousemaeker, Director General de Desarrollo para el Caribe y América Latina de Marriott International.

"Hay una tremenda oportunidad de negocio en Barranquilla, y estamos trabajando activamente en los mercados existentes y nuevos de todo el país para ampliar nuestro portafolio"

El Hotel se localizará en la parte exclusiva y lujosa del noroeste de la ciudad, en el área de mayor crecimiento con varios nuevos edificios comerciales y de oficinas, a pocos metros del Centro Comercial Buenavista, el centro comercial más grande de la ciudad.

Los huéspedes estarán a pocos pasos de restaurantes galardonados y la vida nocturna.

Contará con un restaurante y un lounge, un gimnasio de última generación y un amplio espacio para reuniones.

"Estamos encantados con el concepto y el posicionamiento de las marcas de Marriott, y estamos muy entusiasmados con el desarrollo de nuestro primer hotel en asociación con Marriott International.

Con la preferencia global de clientes de Marriott, motores de ventas de renombre mundial y abierto para adaptarse a las necesidades locales, estamos seguros de que este hotel será un gran éxito en la ciudad, afirmó Jorge Segebre, Gerente Ejecutivo de A.S Construcciones Ltda, Uno de los propietarios del Hotel Marriott Barranquilla