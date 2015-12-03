Capturado por presuntas irregularidades en escrutinios debe colaborar con las autoridades: Polo

Barranquilla

El abogado Víctor Polo, uno de los denunciantes por las presuntas irregularidades que se registraron en los escrutinios de las elecciones del pasado 25 de octubre, señaló que el ingeniero Carlos Donaldo Martínez, capturado por la fiscalía en la tarde de este martes al ser el encargado del soporte técnico en el proceso, debe colaborar con las autoridades.

Esto no se puede quedar ahí “el solo es un ejecutor hay que encontrar a los determinadores de estas anomalías”, sostuvo.

Polo, celebró el rápido accionar de la fiscalía en este caso, por cuanto las denuncias a corporaciones como el Concejo y Asamblea, se hicieron desde la contienda electoral.

El jurista señaló que es necesario que se investigue a la empresa de sistemas encargada del software utilizado para el procedimiento electoral.