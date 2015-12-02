Emergencia en ascensor por falta de luz

Edificio al norte de Barranquilla, donde quedaron atrapados 5 obreros en un ascensor externo.( Caracol Radio )

Barranquilla

Momentos de pánico vivieron en la tarde de este martes cinco obreros de la constructora Lenox Sas, cuando el elevador externo que utilizaban para subir el material se quedó bloqueado en el piso 16 por falta de energía.

Jorge Carrillo, uno de los trabajadores relató a Caracol Radio, que las cinco personas se disponían a transportar Yeso Cartón y otros implementos “cuando de un momento a otro se fue la luz, y mis compañeros quedaron atrapados en lo alto“.

“Pensamos que el servicio se iba a restablecer rápidamente, pero no fue así, porque debieron esperar más de dos horas para rescatarlos”, explico Carrillo.

El edificio de 22 pisos y que se encuentra en Construcción está ubicado en la carrera 59 con calle 81 al norte de Barranquilla.