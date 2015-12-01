Gobierno e Industriales acuerdan fórmula para precios del Gas

Barranquilla

En una reunión que se extendió por más de 6 horas y en la que participaron los ministros de minas y Energía Tomas González, la ministra de Comercio e Industria y Turismo Cecilia Álvarez, los parlamentarios Álvaro Ashton, Efraín Cepeda, Jaime Amín, José David Name, y Mauricio Gómez, al igual que empresarios de la Costa, se llegó a un acuerdo en la fórmula para fijar los precios en las tarifas del gas.

El ministro González, afirmo que se incluyó el Wti en la fórmula de indexación de los precios de gas, con un peso porcentual del 35% “con esto estamos equiparando los precios del gas regulado en la Costa con el del interior del país, lo que representa una reducción del 24% en los precios del hidrocarburo a nivel industrial”.

Así mismo el titular de la cartera de minas aseguro que este acuerdo permite que el peso porcentual aprobado quede estable en los contratos que están firmados.

De igual manera aseguro que a pesar de la dificultad existente se consiguió el gas que necesitaban los industriales en Cartagena y alguna zona del Atlántico.