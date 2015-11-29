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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Ciencia y medio ambiente
Cinco años de la inundación

Todavía hay damnificados en cambuches

Los campesinos del sur del Atlántico reconocen la recuperación, pero falta mucho por hacer

Barranquilla
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Después de cinco años de la ruptura del Canal del Dique, que inundó al sur del Departamento del Atlántico, todavía han damnificados que están viviendo en cambuches.

El vocero de los campesinos del Municipio de Santa Lucia, Norman Polo, indicó que el gobierno ha trabajado para la recuperación de la zona, pero todavía falta mucho por hacer.

Por parte, Blas Calvo, dirigente cívico del corregimiento de Bohórquez en el Municipio de Campo de la Cruz sostuvo que el gobierno no los dejo solo con la construcción de viviendas, hospitales y la recuperación del sector agropecuario.

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