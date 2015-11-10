Proliferación de concesiones frena el desarrollo portuario en Barranquilla

Barranquilla

Estas apreciaciones son del subdirector de navegación y desarrollo sostenible de la Corporación Río Grande de la Magdalena –Cormagdalena-, Holber Corredor, quien asegura que todo obedece a que las empresas, en su afán por competir en una ciudad que genera muchas expectativas, lo hacen sin un verdadero plan de negocios definidos y sin condiciones de mercado que les permitan un desarrollo ordenado.

Aseguró el funcionario que las concesiones se deben otorgar en función de la buena estructuración de las firmas que interesadas, desde el punto de vista de un buen plan de negocios, un plan de desarrollo portuario adecuado, funciones técnicas, económicas, ambientales y jurídicas, entre otras, pero una vez hecha la adjudicación no se cumplen con dichos requisitos.

Actualmente en Barranquilla hay 28 concesiones portuarias, y otras en estudio, pero solo hay 10 que realmente impulsan un verdadero desarrollo portuario, aseguró el señor Corredor.

Sin embargo, esto ha generado una guerra de tarifas que no permite un adecuado ambiente de sostenibilidad a estos puertos porque esa guerra disminuye los ingresos al tener que bajar las tarifas también, afectándose el desarrollo portuario, el mejoramiento y la competitividad.

En tal sentido no hay una entidad que regule la situación, Cormagdalena solo actúa como investigador y evaluador de las condiciones de mercado, pero son los privados los que tiene la oportunidad de plantear y formular negocios de gran importancia, negocios estratégicos e importantes acordes con las condiciones del mercado.

Una gran oferta podría generar una baja de tarifas y ello una decadencia de ingresos que a su vez influye negativamente en la parte de infraestructura, el desarrollo tecnológico del sector portuario.

“La idea es que se fortalezca, de consoliden los mejores puertos para que ellos generen mejores beneficios y retribuyan al desarrollo del sector portuario”, puntualizó Holber Corredor.