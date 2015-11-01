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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Salud y bienestar

Cantante vallenato Beto Zabaleta, en UCI tras cirugía de corazón

El artista guajiro fue operado en la Clínica La Asunción de Barranquilla.

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De acuerdo con reportes del centro asistencial, al intérprete de la música vallenata le fueron colocados dos Sterns en dos arterias obstruidas y está hospitalizado en la UCI bajo pronóstico reservado.

Zabaleta era el artista central de una de las programaciones de la noche de Halloween en uno de los centros de diversión de la capital del Atlántico.

Beto Zabaleta es recordado por la interpretación de temas como Desenlace, Gitana, Mi media naranja y Benditos versos, considerado el himno de La Guajira.

En reemplazo de Zabaleta la discoteca reprogramó su agenda y en su lugar será presentado el también vallenato Iván Villazón.

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