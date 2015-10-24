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29 jul 2026 Actualizado 07:20

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Política
Para las elecciones

Vigilancia especial en cuatro municipios

El Ministerio Público indicó que solicitaron la designación de dos alcaldes ad hoc

Barranquilla
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La Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, María Patricia Ariza Velasco, indicó que ejercerá una vigilancia especial en los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Baranoa y Candelaria a raíz de las denuncias por presunto fraude durante las elecciones de este domingo.

La funcionaria destacó que solicitaron la designación de alcaldes ad hoc para los municipios de Soledad y Candelaria.

Finalmente, sostuvo que se abrió una investigación contra el Alcalde de Baranoa, Roberto Celedón, por presunta participación en política.

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