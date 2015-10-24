Vigilancia especial en cuatro municipios
El Ministerio Público indicó que solicitaron la designación de dos alcaldes ad hoc
Barranquilla
La Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, María Patricia Ariza Velasco, indicó que ejercerá una vigilancia especial en los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Baranoa y Candelaria a raíz de las denuncias por presunto fraude durante las elecciones de este domingo.
La funcionaria destacó que solicitaron la designación de alcaldes ad hoc para los municipios de Soledad y Candelaria.
Finalmente, sostuvo que se abrió una investigación contra el Alcalde de Baranoa, Roberto Celedón, por presunta participación en política.