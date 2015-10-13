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29 jul 2026 Actualizado 06:46

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Economía

Ganaderos reciben con beneplácito exportaciones de leche a Canadá

Asoganorte aseguró que se podrían exportar parte de las mil toneladas que se procesan mensualmente en las cooperativas de la Costa

Barranquilla
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Pese a la baja producción del leche por el intenso verano en la Región Caribe, las cooperativas podrían exportar al Canadá parte de las mil toneladas del producto que procesan en sus plantas mensualmente, afirmó el director ejecutivo de Asoganorte, José De Silvestre.

El dirigente gremial destacó que los inventarios de leche en polvo en estos momentos en la Costa son bajos, pero están en capacidad de buscar y de procesar el producto con el fin de atender el nuevo mercado.

Finalmente, recibió con beneplácito esta nueva oportunidad de negocios para el país.

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