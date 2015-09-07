Capturado autor de doble homicidio en Santa Rosa de Osos, Antioquia

Medellín

Unidades del CTI de la Fiscalía y el Ejército lograron la captura del supuesto autor del doble homicidio y el secuestro de un niño en el municipio de Santa Rosa de Osos, Norte de Antioquia, el mes pasado.

La Fiscalía informó que el señor William de Jesús Ciro Londoño, al parecer, autor de los asesinatos, fue capturado este domingo en la tarde, en el municipio de San Andrés de Cuerquia. en el mismo lugar fue hallado con signos de deshidratación, el bebé de 3 años de edad que había sido plagiado.

La captura se ejecutó, tras la orden de captura emitida por el Juez Promiscuo Municipal de Yarumal Antioquia, por los delitos de homicidio y secuestro simple. La investigación la lleva a cabo la Fiscalía 29 de Santa Rosa.

El 30 de agosto pasado, fueron asesinadas mujeres de la tercera edad y fue raptado un menor, en hechos ocurridos en la vereda San Francisco del municipio de Santa Rosa de Osos.

Por ese mismo hecho, el CTI Seccional Antioquia capturó a Nelson Ciro Londoño, hermano y participe del crimen, en la vereda El Ventiadero de la localidad, el primero de septiembre pasado.

El menor como su capturado, se encuentra siendo atendidos en centro hospitalarios, con síntomas de deshidratación y serán valorados por medicina legal, informó la Fiscalía.