Investigan muerte de menor en medio de combates en el Bajo Cauca antioqueño

Medellín

Las autoridades investigan la muerte de un niño de once años de edad que según denuncias de la comunidad habría muerto al ser víctima de una bala cuando trataba de refugiarse de un enfrentamiento entre el ejército y un grupo armado ilegal.

El secretario de gobierno de Antioquia, Esteban Mesa, precisó que se desconoce si el niño murió en medio de un enfrentamiento porque los combates de las últimas horas se desarrollaron contra el ELN en la vereda La Coposa del municipio de Valdivia y la muerte del menor fue en la Vereda El Tesorito del corregimiento de Barro Blanco en el municipio de Tarazá.

“La información que tenemos es que son dos hechos distintos, estamos indagando, pero no sabemos si fue combates entre bandas criminales y ELN u otros grupos armados, pero son dos lugares distintos donde se presentaron los combates y los hechos del niño”, sostuvo el funcionario.

Agregó: “El niño desafortunadamente falleció, está en el casco urbano de Taraza en la morgue”.

En la vereda donde ocurrieron los hechos las autoridades reportan que se ha incrementado los enfrentamientos entre grupos armados ilegales desde inicios del mes de agosto.

Mientras que el Ejército y la Policía adelantan la investigación de los hechos, la Alcaldía de Tarazá acompaña a la familia que adelanta los trámites para las honras fúnebres del menor de edad, así mismo, los hechos fueron notificados a la Defensoría del Pueblo.