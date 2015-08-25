Ratifican sanción contra multinacional y contadores por caso Interbolsa

El tribunal disciplinario de la junta central de contadores públicos del país ratificó la cancelación del registro profesional a una multinacional, además de la sanción por un año a dos contadores públicos por ocultar información de los estados financieros y las irregularidades halladas en Interbolsa.

Se trata de un proceso disciplinado que se abrió en el año 2012 y que concluye con los cargos proferidos contra "la firma Grant Thornton Fast & Abs Auditores y consultores, y a los contadores públicos Hulfani Castillo López y Carlos Alberto Posada González".

"Se sancionan por no pronunciarse en su debida oportunidad, ni ejercer las medidas de control pertinentes para las irregularidades contables (…) frente a situaciones como el riesgo de iliquidez que representaba para la sociedad la concesión de préstamos particulares pertenecientes al grupo Interbolsa, que no estaban comprendidos dentro del objeto social y que además eran otorgados sin garantías reales", explicó María Victoria Agudelo Vargas, presidenta del tribunal disciplinario de la junta central de contadores públicos.

Además de no informar la situación financiera que atravesaba Interbolsa, se encontraron pruebas que tanto los profesionales como la firma multinacional, al parecer, no reportaron las inconsistencias en las cifras de los préstamos a particulares.

"En los cuales algunos saldos no se encontraron acordes con lo correspondiente consignados en los libros oficiales, presentar déficit de garantía del 89 por ciento y al no efectuar una labor de seguimiento, supervisión y control permanente", detalló la señora Agudelo Vargas.

La junta central de contadores públicos fue creada por la ley 43 del 90 con el fin de tener facultades para sancionar a los contadores públicos y firmas que no cumplan con lo establecido por la ley.