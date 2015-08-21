Cirujanos entregan detalles de separación de siameses en Medellín

Medellín

El Hospital Infantil de San Vicente Fundación, entregará hoy detalles del logró conseguido por uno de sus equipos de profesionales médicos y quirúrgicos, algunos de ellos vinculados a la Universidad de Antioquia, que lograron la semana pasada realizar una cirugía de separación de siameses.

Varios de los profesionales que practicaron la delicada cirugía y han participado en la atención integral a la madre y a los bebés, hablarán de su experiencia y la condición en que se encuentran los niños, quienes permanecen recluidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal.

La información sobre este hito médico la entregarán las doctoras, María Elena Arango, cirujana pediátrica del Hospital y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia; María Vallejo, médica neonatóloga del Hospital y de Neocare; Abraham Chams, cirujano pediátrico del Hospital, Hernán Cortes, gineco-obstetra, especialista en medicina fetal del Hospital y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y Juan Pablo Guerrero, jefe del Hospital Infantil de San Vicente Fundación

En septiembre del año 2000, en la antigua Clínica León XII, se realizó la separación de dos siamesas de cuatro días, unidas por la parte inferior del abdomen, nacidas en Itagüí.

Sin embargo a las pocas horas una de ellas falleció por una falla respiratoria.