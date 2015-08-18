EPM recibió calificación de 96 puntos en Medición de Transparencia Empresarial

Medellín

EPM obtuvo una calificación de 96 puntos sobre 100 puntos en la medición anual de Transparencia por Colombia, correspondiente al período 2015, refrendando de esta manera las buenas prácticas corporativas en términos de transparencia, apertura, diálogo, reglas claras y control, componentes que hacen parte de la medición.

Al destacar el resultado del ejercicio, el Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, indicó que “la empresa, durante 60 años de gestión, ha sido un faro de esperanza en el manejo de los recursos públicos en Colombia. Este compromiso con el bien común está presente desde el nacimiento mismo de EPM, en 1955, fundamentada en valores de trabajo y rectitud, que hoy siguen sus servidores. Los resultados obtenidos en la última medición de Transparencia por Colombia nos muestran que seguimos avanzando en el camino correcto.

EPM, que participa en la medición de manera voluntaria, como una demostración de ética y apertura con la sociedad, ha obtenido resultados ascendentes en los últimos años.

Los buenos resultados alcanzados por EPM en 2015 se reflejan en que subió en todos los componentes de la medición. En apertura obtuvo una calificación de 100 puntos, subió 3 puntos y se ubicó 9 puntos por encima del promedio del sector.

En la medición participaron 32 empresas de servicios públicos del país, entre ellas 15 compañías de energía y gas, 11 de acueducto, alcantarillado y aseo, y 6 de tecnologías de la información y las comunicaciones, con sede en 16 ciudades del país, de 11 departamentos.

La Medición de Transparencia Empresarial (MTE) es una herramienta de control social desarrollada por Transparencia por Colombia desde 2008, con la participación voluntaria de un grupo de empresas líderes del sector de servicios públicos.