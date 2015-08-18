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31 jul 2026 Actualizado 11:05

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Economía

Comerciantes en Antioquia piden intervenir tasa de cambio

Aseguran que el dólar a 3 mil pesos afectará la economía nacional

Fenalco Antioquia está preocupado por la tasa de cambio.

Fenalco Antioquia está preocupado por la tasa de cambio.(Colprensa)

Fenalco Antioquia está preocupado por la tasa de cambio.
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Una inmediata intervención en la tasa de cambio pidieron los comerciantes antioqueños al gobierno y al Banco de la República, al considerar que el dólar a 3 mil pesos genera una fuerte desaceleración económica.

Sergio Ignacio Soto Mejía, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, explicó que la tasa representativa para el mercado de la divisa norteamericana generará una inflación superior a lo presupuestado en el país.

“Esto concita la preocupación de todo el comercio organizado, igualmente del gobierno nacional, por su pasivo financiero en moneda extranjera, de entidades del orden nacional, departamental y municipal, pues encarece el pago de intereses y de capital. Creemos que es absolutamente necesaria una intervención del Banco de la República”, afirmó Soto Mejía

El gremio de los comerciantes advirtió que en los próximos días se van a sentir las alzas en los precios de los productos importados, pero también de los nacionales que necesitan insumos del exterior.

La tasa de cambio del dólar cerró a 3 mil 3 pesos y llegó a un máximo de 3 mil 15 pesos.

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