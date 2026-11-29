Cartagena de Indias vive este domingo una nueva fiesta del deporte internacional con la décima edición del Ironman 70.3, una competencia que reúne a triatletas de más de 50 países y que continúa posicionando a La Heroica como uno de los destinos más atractivos del mundo para el turismo deportivo.

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Desde las 6:00 de la mañana, el Muelle La Bodeguita y la Bahía de las Ánimas fueron escenario del inicio de esta exigente prueba, que ya completó su primer segmento de natación, de 1,9 kilómetros. Ahora, los deportistas avanzan en la segunda disciplina: el ciclismo, mientras la ciudad se prepara para recibir el tramo final de atletismo.

El vicepresidente de la República acompañó a los deportistas

En el inicio de la competencia estuvo presente el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, quien acompañó y animó a los participantes, entre ellos su hijo Julián Restrepo. Durante la jornada estuvo junto a Liliana Rodríguez, presidenta ejecutiva de Corpoturismo, y Andrés Porras, director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER).

El vicepresidente destacó la importancia de que Cartagena sea escenario, durante una década, de una competencia de alcance internacional y del aporte que representa para el turismo y el deporte.

“Una demostración de cómo Cartagena sigue siendo protagonista en la historia de Colombia y en la historia del mundo, aquí alrededor del deporte. 2.800 personas, 10 años que se ha realizado este evento en Cartagena de Indias, un evento que atrae mucho turismo, pero que sobre todo se compromete con el deporte. Maravilloso espectáculo el que estamos viviendo hoy en esta ciudad”, expresó Restrepo.

Los triatletas avanzan en el recorrido de ciclismo

Luego de completar los 1,9 kilómetros de natación en la Bahía de las Ánimas, los competidores continúan con el segmento de ciclismo, que comprende un recorrido de 90 kilómetros, con salida desde el sector del Parque de La Marina y tránsito hacia la Vía al Mar.

Este trayecto, caracterizado por un trazado mayormente plano y rápido, ofrece a los participantes vistas de la zona costera y de los manglares que hacen parte del paisaje natural de Cartagena y sus alrededores.

Una vez finalice esta etapa, los deportistas enfrentarán el último desafío: 21 kilómetros de atletismo, distribuidos en dos vueltas por las calles del Centro Histórico y sectores cercanos al mar Caribe. La competencia tendrá su punto de llegada en la Plaza de la Aduana, donde se vivirá el momento de celebración de quienes logren completar los tres segmentos.

Entretanto, tras la culminación de la prueba de natación y una vez se autorice el restablecimiento de la operación marítima, el Muelle La Bodeguita retomará sus actividades habituales de embarque y zarpe de embarcaciones hacia la zona insular.

Una experiencia que enamora a deportistas y visitantes

Más allá del desafío deportivo, el Ironman 70.3 permite que Cartagena muestre al mundo sus atractivos naturales, culturales y patrimoniales. La experiencia también conquista a quienes participan por primera vez y encuentran en la ciudad un escenario ideal para combinar el deporte con el turismo.

Es el caso de Mario Suárez, participante procedente de Bogotá, quien vive su primera experiencia en esta competencia bajo la modalidad de relevos, junto a su esposa y su cuñada. Mientras esperaba que su esposa terminara el segmento de natación para asumir el siguiente tramo, manifestó su entusiasmo por hacer parte de esta décima edición.

“Es mi primera vez acá. Estamos en relevos con mi esposa y mi cuñada. Estoy justo esperando a mi esposa, que ya va a salir del agua. Súper emocionado, es la primera vez que estoy aquí y viviendo todo este ambiente”, contó.

Suárez también destacó el atractivo de Cartagena como escenario para este tipo de experiencias y animó a más personas a sumarse a futuras ediciones.

“Cartagena siempre es divina y venir como en un plan de estos es muchísimo mejor, mucho más lindo y poder disfrutarlo de otra forma también increíble. La idea es animar a más personas. Ya tengo por lo menos otros dos que están animados a venir a la próxima”, agregó.

Con diez ediciones realizadas, el Ironman 70.3 demuestra que Cartagena tiene las condiciones para albergar competencias de talla mundial y seguir atrayendo visitantes de diferentes lugares del planeta. La combinación de deporte, patrimonio, naturaleza y hospitalidad convierte a este evento en una vitrina internacional para la ciudad y en una oportunidad para dinamizar la economía de hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transportadores y demás sectores que hacen parte de la cadena de valor del turismo.