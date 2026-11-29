Momentos de angustia vivieron los habitantes del sector Rafael Núñez, en el barrio Olaya Herrera de Cartagena, luego de que un incendio consumiera por completo una vivienda ubicada en la calle El Tancón. La fuerza de las llamas destruyó la estructura y dejó a sus ocupantes sin los elementos que tenían en su interior.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La casa, construida principalmente en madera, terminó reducida a cenizas pese a la intervención de los organismos de emergencia.

Al sitio llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, que atendieron el llamado con las máquinas 11 y 13, además del apoyo de un carrotanque. Los equipos trabajaron para controlar la conflagración y evitar mayores afectaciones en las viviendas cercanas.

Sobre el origen del fuego, una de las hipótesis conocidas inicialmente señala que pudo haberse iniciado durante un acto de intolerancia. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada y serán las autoridades las encargadas de determinar qué ocurrió.

El balance preliminar estableció que los daños materiales fueron totales. A pesar de la magnitud de la emergencia, no se registraron personas lesionadas.