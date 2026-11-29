Una nueva emergencia minera cobró la vida de un joven en el municipio de Arenal, sur de Bolívar. La víctima fue identificada como Jainer Sierra, quien falleció mientras adelantaba labores de extracción de oro en una mina ubicada en inmediaciones de la vereda Santo Domingo, en zona rural de esta población.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con las primeras versiones sobre lo ocurrido, Sierra se encontraba dentro de un socavón cuando una parte del terreno cedió inesperadamente. La tierra y el material desprendido lo sepultaron, provocándole la muerte en el lugar.

Las circunstancias en las que se produjo el desplome son materia de investigación por parte de las autoridades.

Según reportes extraoficiales, más de 30 personas han perdido la vida en accidentes relacionados con esta actividad en la región.