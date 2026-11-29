Capturan a presunto cabecilla del ELN en centro comercial de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Un presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalado de coordinar actividades de apoyo a esta guerrilla en Norte de Santander, fue capturado por unidades del Gaula de la Policía Nacional en un centro comercial de Cúcuta.

Se trata de un hombre conocido con los alias de ‘Alexis’ o ‘H’, quien, según las autoridades, pertenecería al Frente Juan Fernando Porras Martínez y llevaría aproximadamente tres años vinculado a esta estructura armada.

Las investigaciones indican que el señalado sería el encargado de recolectar dinero producto de extorsiones a comerciantes, mineros y líderes sociales.

Además, presuntamente realizaba labores de vigilancia e inteligencia para identificar objetivos y planear posibles atentados contra integrantes de la Fuerza Pública.

El procedimiento se llevó a cabo cuando los uniformados interceptaron al hombre mientras caminaba por el establecimiento comercial.

Tras su captura, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización por el delito de extorsión.