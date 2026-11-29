Norte de Santander.

La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), organización que agrupa a comunidades campesinas de esta región de Norte de Santander, denunció una situación de preocupación por la presencia de cinco hombres armados y vestidos de civil en inmediaciones de la Aldea de Mujeres Campesinas, en el municipio de El Zulia.

Según el comunicado de la organización, los hechos ocurrieron el 27 de noviembre, hacia las 9:50 de la mañana, cuando integrantes de su esquema colectivo de protección observaron una camioneta gris, de placas EAL016, en la que se movilizaban los cinco hombres, quienes portaban chalecos y armas.

Al solicitarles su identificación, los hombres manifestaron pertenecer al Ejército Nacional, presentaron sus carnés y señalaron que adelantaban labores de reconocimiento en el sector.

Sin embargo, ASCAMCAT indicó que, al consultar con diferentes instancias de la Fuerza Pública sobre la presencia de los uniformados y el desarrollo de algún operativo, inicialmente le manifestaron que no tenían conocimiento de estas actividades en la zona.

Ante esta situación, la organización activó la Línea Vida de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y su mecanismo de alerta pública.

Posteriormente, hacia el mediodía, una funcionaria de la Policía en El Zulia les informó que los cinco hombres sí pertenecían a la Fuerza Pública y que adelantaban un operativo en el sector.

La asociación aseguró que lo ocurrido generó preocupación entre las mujeres campesinas y la comunidad, especialmente porque la Aldea de Mujeres Campesinas fue declarada Zona Humanitaria y de Paz.

Además, señaló que, al momento de los hechos, se desarrollaba una asamblea del Comité de Búfalos de la organización.

Frente a esta situación, ASCAMCAT solicitó a las autoridades esclarecer las circunstancias del procedimiento, precisar los motivos del operativo y explicar por qué las instancias consultadas inicialmente manifestaron desconocer la presencia de la Fuerza Pública en el lugar.

La organización también pidió garantías de seguridad para las comunidades campesinas y respeto por el carácter humanitario y de paz de este espacio.