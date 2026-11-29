En una buseta trasladaron a campesino herido por explosivo de dron en Tibú, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un campesino herido por la explosión de un dron en la vereda Orú 7, zona rural de Tibú, tuvo que ser trasladado en una buseta de transporte público, luego de que su familia, según denuncia, no consiguiera el apoyo necesario para garantizar su atención médica.

De acuerdo con el testimonio de uno de sus familiares, buscaron ayuda ante diferentes entidades, organismos defensores de derechos humanos y la Alcaldía, pero aseguran que no obtuvieron una respuesta oportuna.

Ante esta situación, la familia decidió movilizar al hombre por sus propios medios hacia Cúcuta, sin contar, según su denuncia, con un código de aceptación de alguna clínica para recibirlo.

“Tuvimos que buscar soluciones por nuestros propios medios, trasladándolo en una buseta particular, sin contar siquiera con un código de aceptación por parte de alguna clínica en Cúcuta”, manifestó el familiar.

La familia cuestionó la falta de acompañamiento institucional para atender una emergencia de esta naturaleza y pidió respuestas a las autoridades, en medio de la violencia que afecta a las comunidades rurales del Catatumbo.