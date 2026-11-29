A las 11:01 de la mañana de este domingo 29 de noviembre, la edificación de 15 pisos fue demolida mediante una implosión controlada, marcando otro capítulo en la historia de Pereira tras el terremoto.

En cuestión de segundos, el edificio Invico, que durante décadas hizo parte del paisaje urbano y de la memoria de los pereiranos, quedó reducido a escombros.

La implosión estuvo a cargo de la empresa especializada Atila Demoliciones, que durante más de 15 días adelantó sebassebasinformación divulgada previamente, para el procedimiento se contempló el uso de 180 kilogramos de explosivos, 180 detonadores electrónicos y cerca de 2.000 metros de cordón d la clasificación de materiales y el retiro de escombrosetonante.

La intervención contó con un amplio operativo de seguridad coordinado por el Fondo Milagro y la Alcaldía de Pereira, para el cual se dispuso la participación de cerca de 600 personas, entre integrantes de la Fuerza Pública, organismos de socorro, autoridades municipales y personal especializado.

Ahora comenzará una nueva etapa, que comprende la estabilización del terreno, labores que podrían extenderse entre 45 y 55 días.

La desaparición del Invico representa uno de los momentos más significativos del proceso de demolición y reconstrucción de Pereira, luego de las graves afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.